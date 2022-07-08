Від початку масштабної війни війська РФ випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет – влада

Від початку повномасштабної війни, за 135 днів, російські війська випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет, повідомив 8 липня на брифінгу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, цього тижня через щоденні обстріли пошкоджені півтора десятка споруд, серед них – будинки і навчальні заклади. Найбільше руйнувань – у Криворізькому районі, який перебуває під постійними обстрілами з боку окупованих територій Херсонщини.
Згоріло кілька полів з урожаєм. Війська Росії, зокрема, стріляють касетними боєприпасами. На полях є міни. Розмінування триває щодня.
«Росія, обстрілюючи поля з врожаєм, свідомо створює загрозу продовольчій безпеці не лише для нашої держави, а й для інших країн світу», – сказав він.
Як розповів Микола Лукашук, 8 липня вранці російські військові обстріляли село Новосеменівка на Криворіжжі, вибуховою хвилею вибиті вікна хат. У Зеленодольську Криворізького району снаряди прилетіли в паркову зону. Жертв немає.
Як розповів посадовець, зараз в області офіційно зареєстровані 284 тисячі переселенців. Це найбільше серед регіонів України. За тиждень прибуло близько чотирьох тисяч людей.
«Це великі цифри і велике навантаження на наші громади, але очільники громад справляються», – сказав він.
Зокрема, область є лідером за кількістю працевлаштованих медичних працівників-переселенців – це 460 фахівців.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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