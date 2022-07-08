Від початку масштабної війни війська РФ випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет – влада

Від початку повномасштабної війни, за 135 днів, російські війська випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет, повідомив 8 липня на брифінгу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, цього тижня через щоденні обстріли пошкоджені півтора десятка споруд, серед них – будинки і навчальні заклади. Найбільше руйнувань – у Криворізькому районі, який перебуває під постійними обстрілами з боку окупованих територій Херсонщини.

Згоріло кілька полів з урожаєм. Війська Росії, зокрема, стріляють касетними боєприпасами. На полях є міни. Розмінування триває щодня.

«Росія, обстрілюючи поля з врожаєм, свідомо створює загрозу продовольчій безпеці не лише для нашої держави, а й для інших країн світу», – сказав він.

Як розповів Микола Лукашук, 8 липня вранці російські військові обстріляли село Новосеменівка на Криворіжжі, вибуховою хвилею вибиті вікна хат. У Зеленодольську Криворізького району снаряди прилетіли в паркову зону. Жертв немає.

Як розповів посадовець, зараз в області офіційно зареєстровані 284 тисячі переселенців. Це найбільше серед регіонів України. За тиждень прибуло близько чотирьох тисяч людей.

«Це великі цифри і велике навантаження на наші громади, але очільники громад справляються», – сказав він.

Зокрема, область є лідером за кількістю працевлаштованих медичних працівників-переселенців – це 460 фахівців.