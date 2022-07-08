Росія, ймовірно, зосереджує сили для нападу на Сіверськ – британська розвідка

Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська Донецької області – приблизно за вісім кілометрів на захід від теперішньої російської лінії фронту, заявило вранці 8 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення перед початком нових наступальних дій у Донецькій області… Існує реальна можливість того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ у той час, як її сили намагатимуться просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети – міських районів Слов’янська і Краматорська», – йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявило Міністерство оборони Британії, українські війська «продовжують поступове просування у південно-західному напрямку Херсона».

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

У боях в Донецькій області Росія, за даними британської розвідки, вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.