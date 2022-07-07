Більше зброї – швидша перемога і менші збитки для світу – Зеленський у відеозверненні

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що чим більшою буде оборонна допомога для України, тим швидшою перемога і меншими збитки для світу.

«Сьогодні російська армія знову вдарила по Краматорську – і знову ракетами. Били окупанти й по Харкову, по містах Донбасу... По кожному з напрямків наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб. Це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії. Що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться нашою перемогою й меншими будуть збитки усіх країн світу, збитки Сполучених Штатів від російського тиску на демократичні суспільства», – сказав Зеленський.

Завтра, сказав Зеленський, очікується «багато внутрішньоукраїнських новин» і «дуже змістовний день».

Добігає кінця сто тридцять четверта доба війни РФ проти України.