Британська розвідка: після Лисичанська увага РФ «майже напевно» переключиться на захоплення Донеччини

Увага російський військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині, заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Українські сили відійшли від Лисичанська, ймовірно, відступивши на підготовлені оборонні позиції. Раніше Міноборони Росії заявляло, що завершило оточення Лисичанська і забезпечило повний контроль над містом. Бойові дії в місті та його околицях у Луганській області посилилися протягом останнього тижня, російські війська стабільно просувалися», – йдеться в щоденному звіті розвідки.

«Це місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області під контролем України. Зараз увага Росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил», – додали у британській розвідці.

За повідомленням, боротьба за Донбас була виснажливою і важкою, «і навряд чи це зміниться найближчими тижнями».

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Як повідомляли російські державні ЗМІ, Шойгу заяви про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів».

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій.

Як раніше заявляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Лисичанськ – це останній форпост Луганщини.