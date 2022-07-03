У ЗСУ повідомили, що після важких боїв українські військові відійшли з Лисичанська

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів, повідомив Генштаб ЗСУ у неділю ввечері.

«В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід. Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!», – йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ вказував, що на Лисичанському напрямку війська РФ із ствольної артилерії у неділю вели обстріли в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Штурм Золотарівки завершився взяттям під контроль цього села військами РФ.

Раніше сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Як повідомляли російські державні ЗМІ, Шойгу заяви про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів».

Як раніше заявляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Лисичанськ – це останній форпост Луганщини.