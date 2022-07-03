Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини. Генштаб ЗСУ вранці говорив інше

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на російське Міноборони.
Зокрема, російське державне видання «РИА Новости» пише, що очільник російського оборонного відомства повідомив про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів, найбільші з яких Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла гора».
Генштаб ЗСУ вранці 3 липня повідомив, що на Донецькому напрямку основні зусилля армія РФ зосереджує на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. В ЗСУ також зауважили, що російські війська вели наступальні дії поблизу Білогорівки, «успіху не мали, змушені були відійти».
Напередодні ввечері Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська закріплюються біля Верхньокам’янки, яка розташована поблизу Лисичанська.
Вдень 2 липня російські інформагенції з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова повідомили про оточення військами РФ Лисичанська.
Спікер Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону 2 липня заявив, що біля Лисичанська в суботу йшли запеклі бої. Місто, як він тоді зазначив, оточене не було.
Як раніше заявляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Лисичанськ – останній форпост Луганщини.
30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.
21 квітня російський міністр оборони вже доповідав президенту РФ про «звільнення Маріуполя». Українські військовослужбовці почали вихід з «Азовсталі» лише 17 травня.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ