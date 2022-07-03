Шойгу доповів Путіну про повну окупацію Луганщини. Генштаб ЗСУ вранці говорив інше

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на російське Міноборони.

Зокрема, російське державне видання «РИА Новости» пише, що очільник російського оборонного відомства повідомив про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів, найбільші з яких Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла гора».

Генштаб ЗСУ вранці 3 липня повідомив, що на Донецькому напрямку основні зусилля армія РФ зосереджує на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. В ЗСУ також зауважили, що російські війська вели наступальні дії поблизу Білогорівки, «успіху не мали, змушені були відійти».

Напередодні ввечері Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська закріплюються біля Верхньокам’янки, яка розташована поблизу Лисичанська.

Вдень 2 липня російські інформагенції з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова повідомили про оточення військами РФ Лисичанська.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону 2 липня заявив, що біля Лисичанська в суботу йшли запеклі бої. Місто, як він тоді зазначив, оточене не було.

Як раніше заявляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Лисичанськ – останній форпост Луганщини.

30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.

21 квітня російський міністр оборони вже доповідав президенту РФ про «звільнення Маріуполя». Українські військовослужбовці почали вихід з «Азовсталі» лише 17 травня.