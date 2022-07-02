У Нацгвардії спростовують заяву Кадирова про оточення Лисичанська

Національна гвардія України спростувала повідомлення про оточення Лисичанська Луганської області, про яке заявляє російська сторона.

«Зараз біля Лисичанська йдуть запеклі бої, однак, на щастя, місто не оточене і перебуватиме під контролем українських військ. Водночас противник намагається створити сприятливі умови для наступу на півдні, зокрема на Миколаївщину», – заявив спікер Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

Однак, за його словами, ситуація на Лисичанському, Бахмутському, Слов'янському напрямках, а також на Харківщині є найскладнішою на всій лінії фронту.

«Метою ворога тут залишається вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей», – додав він.

Сьогодні російські інформагенції з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова повідомили про оточення військами РФ Лисичанська.

У Генштабі ЗСУ ці заяви російської сторони наразі не коментували.

Як повідомляли в ЗСУ вранці 2 липня, на Лисичанському напрямку біля Верхньокам’янського російські війська вели наступ, але успіху не мали, відійшли.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.

30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.