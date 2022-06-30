Британська розвідка назвала дії ЗСУ, які будуть ключовими для результату кампанії на Донбасі

Британська розвідка заявляє, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.

«На оперативному рівні російські сили продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма. Цілком можливо, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж вони потрапили в оточення, і надалі залишатиметься ключовим фактором для результату кампанії», – йдеться у зведенні військової розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії 30 червня.

Там також додали, що українські війська продовжують утримувати позиції в Лисичанську після відходу з Сєвєродонецька.

«Російські війська продовжують підхід повзучого оточення з Попаснянського напрямку, усуваючи необхідність форсування нової великої переправи через річку Сіверський Донець на цій ділянці. Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, за 10 кілометрів на південний захід від центру міста», – йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донецькому напрямку загарбники, за підтримки артилерії, намагаються блокувати місто Лисичанськ і взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай напередодні заявив про «пік бойових дій» біля Лисичанська.