Війська РФ перегруповуються на Слов’янському напрямку, намагаються блокувати Лисичанськ – Генштаб

Російські військові проводять перегрупування й обороняються на Слов’янському напрямку, де здійснили обстріли з артилерії різних калібрів у районах Мазанівки, Дібрівного і Краснопілля, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому зведенні 30 червня.

За повідомленням, на Донецькому напрямку загарбники, за підтримки артилерії, намагаються блокувати місто Лисичанськ і взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

«Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка і Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки і штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають», – повідомили у командуванні.

На Бахмутському напрямку зафіксували обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки й авіаційний удар у районі Покровського.

«Українські воїни зупинили наступ і завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов», – йдеться у зведенні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому російські війська обстрілювали райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова, свідчать дані Генштабу. Крім того, загарбники завдали авіаційних ударів по українських позиціях поблизу Авдіївки і Щербаків, намагалися вести штурмові дії у районі Павлівки, «успіху не мали, відійшли».

Напередодні президент Росії Володимир Путін озвучив нові цілі війни, заявивши, що метою «спецоперації» (так в РФ називають повномасштабну війну проти України) є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії».

Натомість голова Національної розвідки США Авріл Хейнс 29 червня заявила, що Володимир Путін не змінив своїх політичних цілей і все ще хоче захопити більшу частину України.