РФ, можливо, хотіла вдарити по сусідньому з ТЦ об’єкту в Кременчуці – британська розвідка

Існує «реальна можливість» того, що російські військові 27 червня під час ракетного удару по кременчуцькому торговому центру хотіли влучити в сусідній інфраструктурний об’єкт, заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на щоденний звіт своєї розвідки.

«Неточність російських ударів на великі відстані і раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня 2022 року. Російські планувальники, швидше за все, залишаються готовими погодитися на високий рівень супутніх втрат, коли вирішують завдати удару по цілі», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, «майже напевно» Росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити постачанню українських сил.

«Дефіцит у Росії більш сучасної високоточної ударної зброї і професійні недоліки планування з її наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення», – йдеться в звіті.

Там також уточнили, що російські війська «продовжують поступово просуватися в своїх зусиллях з оточення Лисичанська».

«З 25 червня російські сили просунулися ще на 2 км біля Лисичанського нафтопереробного заводу, на південь від міста», – йдеться в повідомленні.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За інформацією Офісу генпрокурора, залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин».