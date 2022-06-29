РФ намагається оточити Лисичанськ, додатково розгорнула С-300ВМ на Миколаївському напрямку – Генштаб

Російські військові на Донецькому напрямку основні зусилля зосереджують на веденні бойових дій на Лисичанському і Бахмутському напрямках з метою оточення Лисичанська, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

«На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового і поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою. На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського й Бахмутського напрямків», – йдеться в повідомленні.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській і Миколаївській областях, повідомили у командуванні.

Тим часом, за повідомленням, на Миколаївському напрямку з метою прикриття районів зосередження озброєння і військової техніки російські військові додатково розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

Напередодні британська розвідка заявила, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

«Українські війська продовжують зміцнювати свої позиції на висоті в місті Лисичанськ після відступу від Сєвєродонецька. Українські сили продовжують порушувати російське командування і контроль, завдаючи успішних ударів глибоко в тилу Росії», – заявило Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному розвідувальному бюлетені 28 червня.