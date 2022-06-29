Мер Миколаєва повідомив про потужні вибухи в місті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті вранці 29 червня.

«Зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники і медики», – написав він у телеграмі.

Сєнкевич закликав жителів міста залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги, а також не публікувати фото з місць обстрілів.

Детальнішу інформацію він пообіцяв повідомити згодом.

Напередодні вранці російські військові завдали ракетних ударів по Миколаєву, внаслідок чого, за даними влади, були пошкоджені міський стадіон, військовий об’єкт і вісім багатоповерхівок.

Сєнкевич, посилаючись на дані Військової комендатури оборони міста, повідомив, що удари по Миколаєву були завдані з берегового ракетного комплексу «Бастіон», розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.