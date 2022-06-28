Через російські обстріли у Миколаєві пошкоджені стадіон, військовий обʼєкт та 8 багатоповерхівок – мер

Унаслідок ранкових ракетних ударів військ РФ по Миколаєву пошкоджені міський стадіон, військовий об'єкт та вісім багатоповерхівок, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



«Сьогодні російські окупанти поцілили у міський стадіон та об’єкт військової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені і житлові будинки. Зокрема, в одному з районів вибито більше 200 вікон у восьми багатоповерхівках. В іншому – у шести приватних будинках частково пошкоджена покрівля», – написав він у телеграмі.

Сєнкевич, посилаючись на дані Військової комендатури оборони міста, повідомив, що удари по Миколаєву були завдані з берегового ракетного комплексу «Бастіон», розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.