Лінія фронту пролягає за 20-30 км від Миколаєва, в місті перебувати небезпечно – мер

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляє, що російські війська з артилерії обстрілюють райони міста, які наближені до Херсонщини, перебувати в Миколаєві небезпечно.

«Лінія фронту зараз є за 20-30 км від Миколаєва – вона рухається то в один бік, то в інший нарівні міста Станіслав і села Олександрівка, відбуваються артилерійські бої. Але з Криму до херсонської області підтягнули самохідні артилерійські установки «Піон», вони далекобійні. Тому не маючи загрози для себе – потрапити під наш артилерійський обстріл – вони під'їжджають ближче до Миколаївської області і гатять у напрямку міста», – сказав мер Миколаєва.



За його словами, російські війська, використовуючи «Піони», «вже два тижні тероризують миколаївців».



«Гатять по житлових районах. Гатять по тих районах, які наближені до Херсонщини. Тому коли мене питають, чи безпечно повертатися в місто чи перебувати в місті, я кажу, що це небезпечно. Якщо є можливість покинути місто, це треба робити. На сьогодні місто покинули більше половини жителів», – розповів він.

За даними Олександра Сєнкевича, від початку повномасштабного вторгнення Росії у Миколаєві загинули 108 людей, серед них – дитина, поранені 467 людей.

Він додав, що станом на 10 червня підраховані збитки на 470 мільйонів гривень, 282 багатоквартирних будинка пошкоджені, з них – 4 не підлягають відновленню, також пошкоджені 374 приватних будинки, з них – 6 зруйновані вщент.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 10 червня підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.