Кім: ризик нового наступу РФ на Миколаїв і Запоріжжя досі зберігається

Ризик того, що Росія здійснить новий наступ на Миколаїв і Запоріжжя, залишається, заявив в інтерв’ю агентству Reuters голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«У найближчі місяці, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки що ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу», – сказав Кім.

За його словами, хоча все відбувається дуже повільно, «ситуація може розвиватися дуже швидко».

Кім також заявив, що артилерійські системи, які постачаються із Заходу, вже змінюють ситуацію в Україні, і це «лише питання часу», коли її сили повернуть значні позиції на півдні.

Хоча і Росія, і Україна останніми тижнями зосередили значну частину своїх ресурсів на боротьбі за контроль над Донбасом, доля чорноморського узбережжя України в Одесі та Миколаєві має вирішальне значення для забезпечення економічного майбутнього країни, додає Reuters.

Наприкінці травня голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що повторний наступ Росії на Київ можливий, але не зараз. За його словами, якщо дивитися на Брянську та Курську області РФ, то фактичних ознак формування військ українська сторона не спостерігає, але знає, що РФ може також використовувати і території Білорусі.