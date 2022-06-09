Війська РФ готуються до форсування водних перешкод на Південнобузькому напрямку – Генштаб

Російські військові з метою покращення тактичного положення готуються до форсування водних перешкод на Південнобузькому напрямку, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України вранці 9 червня.

«На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське. З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БпЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної і реактивної артилерії, а також ТРК «Точка-У», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за повідомленням, загарбники продовжують «безуспішні пошуки слабких місць» в обороні Сєвєродонецька.

«На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов», – повідомили у Генштабі.

Як йдеться в ранковому зведенні, на Бахмутському напрямку російські війська обстрілювали позиції українських підрозділів із ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір’я та Майорського, завдали ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам’янка, Золоте, Берестове, Слов’янськ і Нью-Йорк.

«Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха. У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат, і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу», – додали в Генштабі.

За даними командування, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій загарбники не вели, обстрілювали лінію зіткнення з артилерії та мінометів «із метою сковування дій» українських підрозділів.

На Харківському напрямку війська РФ з метою підвищення стійкості оборони проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів, йдеться в повідомленні.

«На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишуваха та Курулька. Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького, бойові дії тривають», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними британської розвідки, наведеними 8 червня, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.