У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля Донбасу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу», – сказав Зеленський у відеозверенні.

Як повідомив раніше сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, російські війська наразі контролюють більшу частину Сєвєродонецька, в місті точаться бої.

За даними Генштабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку тривають обстріли російськими загарбниками цивільної інфраструктури.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.