Російські війська готуються до подальшого наступу під Слов’янськом, завдали авіаудару по місту – Генштаб

Російські обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення тривають, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 червня.

«На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську», – повідомляє командування.

Також російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Привілля, Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Тошківки, Гірського.

На Бахмутському напрямку, за зведенням, загарбники обстріляли з артилерії райони Комишувахи, Врубівки, Миколаївки, Семигір’я і Нью-Йорка. Російська штурмова та армійська авіація завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

«Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають», – йдеться в зведенні.

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Також обстріли цивільних об’єктів фіксували на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Крім того, російські війська обстрілювали з мінометів прикордонні населені пункти Сумщини та селища в Харківській області.

«Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке», – зазначає штаб.

За даними британської розвідки, українські війська нещодавно досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець.