«Пекло на Землі». Міжнародні реакції на битву за Сєвєродонецьк

Міжнародні коментатори активно обговорюють бої за місто Сєвєродонецьк у Луганській області, який вже другий тиждень є найгарячішою точкою на Донбасі. Вони відмічають, що не дивлячись на російські масовані обстріли і спроби росіян взяти повністю місто, українські війська все ж утримують позиції в Сєвєродонецьку і навіть пробують контратакувати.

Твіттер користувач ISSAC, який є американським офіцером-десантником, що зараз служить в ЗСУ, пише, що українські сили далі роблять територіальні надбання в Сєвєродонецьку.

Шведський політичний експерт Андерс Остлунд, який часто коментує геополітичні теми і працює в Центрі аналізу європейської політики, пише, що бої за Сєверодонецьк є російською інформаційною операцією у формі битви. «Головною метою є створити враження, що Росія є сильною і може вигравати. Це фальш. Російське військо все більше є відпрацьованою силою».

Твіттераті під ім’ямпише, що «Українське військо каже, що «стримує» російський наступ у Сєвєродонецьку. Але там є пекло в місті, бо Росія кинула все для його захоплення. На вигоду України, Росія витрачає вартісні військові ресурси в цьому процесі».

Кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Майкл Екель зазначає, посилаючись на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, що «українські сили все ще тримають позиції в Сєвєродонецьку (виглядає на запеклі бої за кожну вулицю). Сильно обстрілюється Лисичанськ. Піж важкими обстрілами і траса Лисичанськ-Бахмут».

Твіттер-аккаунт Fuat подає карту Сєверодонецька, де жовтим позначено частину міста, яка перебуває під контролем Збройних сил України. Як видно з мапи, місто контролюється приблизно навпіл.

Доктор наук в царині міжнародних відносин Оксфордського університету Самюель Рамані зазначає, Росія вдалася до наступу на Сєверодонецьк з трьох сторін. «І хоча Росія контролює принаймні половину Сєвєродонецька, цей наступ з трьох боків не призвів до миттєвих територіальних надбань за рахунок України».

War in Ukraine твітує: «Ситуація в Сєвєродонецьку зміняється щодня. Після певних надбань останніх вихідних, Українська армія, можливо, потребує відходу і перегрупування. На жаль, російські сили мають перевагу в артилерії, а українські військові не можуть відповісти у той же спосіб через брак озброєнь».

Французький твіттераті J. comme JéJé наголошує, що Сєвєродонецьк не контролюється росіянами. «Місто не здається! Найгарячішою точкою Луганської області є її адміністративний центр. Запеклі бої тривають у Сєверодонецьку». Українські захисники б’ються за кожен дюйм в місті, додає він.

War Monitor пише про місто: «Ситуація в Сєвєродонецьку є певною мірою стабільна, важкі бої тривають, наразі зміни в контролі над територією обмежені».

А в іншому твіті читаємо: «Чеченські тіктокери, за повідомленнями, зазнали великих втрат в Сєвєродонецьку. Очікуйте на парочку дописів в ТікТоку менше за день!»

Канадійський експерт Майкл МакКей зазначає: «Наступи російських фашистських агресорів мали певний успіх в Святогірську і були відкинуті українськими захисниками в напрямку Райгородка, Тошківки, Устинівки та Нагірного. Міські бої точаться в Сєвєродонецьку».

подає супутниковий знімок Сєвєродонецька. Він зазначає, що супникові змімки вказують на велику руйнацію міст в Луганській та Донецькій областях, включно з багатьма будинками, що були зрівняні з землею у Сєвєродонецьку.А Твіттер-акаунт, на якій підписані чимало відомих аналітиків, дає відео українського бійця, який веде вогонь по російських позиціях із захопленого ж в росіян кулемета Корд у Сєверодонецьку.