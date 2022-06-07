На фронті без змін, триває «абсолютно героїчна» оборона Донбасу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверенні заявив, що фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін.

«Триває абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки – ті самі. Передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Відчувається, абсолютно відчувається, що окупанти не вірили, що опір наших військових буде таким міцним, і тепер намагаються залучити додаткові ресурси на Донбаському напрямку. Як і на Херсонському – перекидають туди нові підрозділи, щоб стримувати наші дії. Але який у тому сенс для них? Все одно більшість окупаційного контингенту вже чудово зрозуміла, що в них немає перспектив в Україні. Ми фіксуємо цей настрій у відповідних перехопленнях розмов», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що «настане день, коли кількість втрат (військових – ред.) навіть для Росії перетне межу допустимого».

Угруповання Об’єднаних сил ввечері вівторка повідомило про 11 відбитих атак армії РФ та бої на двох локаціях. За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ продовжують штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.