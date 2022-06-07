Голова ВЦА розповів, хто з боку Росії штурмує Сєвєродонецьк

Росія кинула на штурм Сєвєродонецька «все, що можна». Про це у коментарі Радіо Свобода заявив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

«Там така дуже збірна солянка. Кого там тільки немає: і мобілізовані частини «ЛНР», і певні представники кадирівських військ, і професійні російські війська. Намагаються штурмувати місто і за будь-яку ціну взяти його. Але наші ЗСУ міцно стоять», – зазначив голова ВЦА.

За його словами, ситуація з обороною міста змінюється дуже стрімко – щогодини – і армія РФ «несе значні втрати».

«Ситуація досить складна, але ЗСУ впевнено тримають лінію оборони», – зазначив Стрюк.

Раніше 7 червня голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко повідомив, що ситуація з обороною Сєвєродонецька – «стабільно складна», а у місті можуть залишатися приблизно 10 тисяч мирних жителів.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що війська РФ продовжують штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Українські воїни завдають противнику втрат.

Президент України Володимир Зеленський 6 червня заявив, що українські захисники не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті продовжуються затяті вуличні бої.

За даними британської розвідки, українські війська відбити частину Сєвєродонецька на вихідних, проте російські сили, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста. На думку розвідників, армія РФ, ймовірно, і далі планує відрізати Сєвєродонецьк з півночі та з півдня.