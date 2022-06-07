Ситуація у Сєвєродонецьку – «стабільно складна», тривають вуличні бої – Власенко

У Сєвєродонецьку ситуація – «стабільно складна», але українські військові повністю контролюють промзону міста, повідомив голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко.

«Особливих змін немає, ситуація є стабільно складною – вуличні бої. Росіяни підтягнули додаткові сили, місто плюс–мінус навпіл поділене. Штурмові дії росіян продовжуються – успіху вони не мають. Наші хлопці закріпилися і повністю контролюють промзону, контролюють «Азот» і частину житлових районів», – сказав він в ефірі національного телеефіру.

За його словами, околиці Сєвєродонецька і Лисичанськ – під обстрілами, працює російська артилерія та авіація.

Власенко каже, що в Сєвєродонецьку можуть залишатися приблизно 10 тисяч мирних жителів, але евакуація зараз є практично неможливою.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що війська РФ продовжують штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Українські воїни завдають противнику втрат.

Президент України Володимир Зеленський 6 червня заявив, що українські захисники не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті продовжуються затяті вуличні бої.

За даними британської розвідки, українські війська відбити частину Сєвєродонецька на вихідних, проте російські сили, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста. На думку розвідників, армія РФ, ймовірно, і далі планує відрізати Сєвєродонецьк з півночі та з півдня.