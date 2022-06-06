Українські військові не здають позиції в Сєвєродонецьку, бої у місті тривають – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українські захисники не здають позиції в Сєвєродонецьку, у місті продовжуються затяті вуличні бої.

«Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов’янськ, Бахмут, Святогір’я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що російська армія намагається залучити на Донбасі додаткові сили, але «103-й день і український Донбас стоїть міцно», сказав Зеленський.

Президент зазначив, що робиться усе можливе для оборони як на Запорізькому, так і на Миколаївському напрямках.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода вранці понеділка повідомив, що бої в Сєвєродонецьку проходять динамічно і важко, а ситуація може змінюватися кожної години.