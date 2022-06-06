«Нагадує «Контрстрайк» – командир батальйону «Свобода» розповів про бої в Сєвєродонецьку

Командир батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії України Петро Кузик розповів у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода, про перебіг боїв у Сєвєродонецьку Луганської області.

«Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей і активно використовує цю перевагу. Постійно атакують обстрілюють знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати», – каже Кузик.

За його словами, ситуація вкрай складна в Сєвєродонецьку, йдуть запеклі вуличні бої.

«Були спроби контратакувати десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує (відеогру-шутер – ред.) «Контрстрайк». Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, «м’яса» піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви», – каже командир батальйону «Свобода».

Кузик зазначив, що динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється на день по декілька разів.

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«Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія», – сказав капітан.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай назвав ситуацію в Сєвєродонецьку «стабільно важкою».