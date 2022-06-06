Російські війська наступають у районі Святогірська, штурмують два села на Донеччині – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив зведення про ситуацію на фронті на 6 ранку 6 червня.

Зокрема, російські війська наступають у районі Святогірська, що на Донечині:

«На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії», – йдеться в зведенні.

Також на Донецькому напрямку зафіксували ракетно-авіаційні удари по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому. Продовжується штурм Сєвєродонецька.

«На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають», – йдеться в зведенні.

Крім того, командування повідомляє про обстріли цивільної інфраструктури в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Харківському напрямку російські війська ведуть активну оборону, здійснюють інженерно-фортифікаційне обладнання позицій. Тривають обстріли позицій українських військ та цивільних об'єктів у районах Базилівки, Кутузівки та Петрівського.

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«На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька», – додає командування.

За даними штабу, протягом попередньої доби на Донбасі українські війська відбили сім атак російської армії.