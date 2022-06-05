Зеленський підтримав заборону феєрверків на час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання.
Петиція була зареєстрована у грудні минулого року, підтримку отримала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Зеленський 3 червня відповів на цю петицію.
«Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні», – відповів він.
Цю електронну петицію надіслано до Кабміну з проханням розглянути її та вжити необхідних заходів.
В Одесі 3 червня під час повітряної тривоги невідомі влаштували феєрверк. Згодом їх затримали.
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 23 серпня.
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