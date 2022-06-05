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Зеленський підтримав заборону феєрверків на час воєнного стану

В Одесі 3 червня під час повітряної тривоги невідомі влаштували феєрверк. Згодом їх затримали. Фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання.

Петиція була зареєстрована у грудні минулого року, підтримку отримала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський 3 червня відповів на цю петицію.

«Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні», – відповів він.

Цю електронну петицію надіслано до Кабміну з проханням розглянути її та вжити необхідних заходів.

В Одесі 3 червня під час повітряної тривоги невідомі влаштували феєрверк. Згодом їх затримали.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 23 серпня.

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