Адвоката Масі Найєма прооперували після бойового поранення, стан все ще важкий – брат

Адвокат Масі Найєм перебуває у медикаментозному сні після поранення в ході бойових дій. Про це повідомив його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, рано вранці 6 червня.

«Брат живий, його прооперували. У нього тяжке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще важкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання», – написав він у своїх соцмережах.

За словами урядовця, наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні Найєма-молодшого.

Напередодні стало відомо, що Масі Найєм був важко поранений на фронті.

Масі Найєм – адвокат і правозахисник, який захищає, поміж іншого, активіста Сергія Стерненка. Він воював у зоні Антитерористичної операції на Донбасі в 2015-2016 роках. 17 квітня 37-річний Найєм повідомив, що повернувся до лав Збройних сил України.