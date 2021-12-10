До «справи Стерненка» долучили інтерв’ю Венедіктової, Трепака і Рябошапки

За клопотанням адвокатів активіста Сергія Стерненка до справи про вбивство долучили відрізки з інтерв’ю генеральної прокурорки Ірина Венедіктової, ексзаступника генерального прокурора Віктора Трепака і ексгенепрокурора Руслана Рябошапки. Також адвокати надали суддям лист колишнього очільника групи прокурорів у справі Стерненка Андрія Родіонова. Той відмовився погоджувати активісту підозру у навмисному вбивстві, після чого був відсторонений від провадження.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на судовому засіданні 10 грудня адвокати Сергія Стерненка продовжили надавати суду докази «політизації справи» про напад на активіста та загибель одного з нападників під час сутички – Стерненко каже про самооборону, а державне обвинувачення – про навмисне вбивство.

Першим до справи долучили інтерв’ю генеральної прокурорки Венедіктової, яка говорить, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі, питання тільки у кваліфікації – навмисне чи ненавмисне вбивство. На думку обвинуваченого, прокурорка не могла робити такі заяви, не будучи прокурором у справі, зокрема, за два місяці до того, як активісту висунули підозру.

«Це був тиск Венедіктової на прокурора у справі. І прокурор про це заявляв потім. І це ще раз доводить політичний характер цієї справи», – заявив обвинувачений.

На думку захисту, ці та інші заяви високопосадовців доводять, що слідство велось упереджено. Також адвокати Андрій Писаренко і Масі Найєм нагадали, що одним з критеріїв політично вмотивованих справ, згідно із рішеннями Європейського суду з прав людини, є публічні поспішні заяви чиновників.

Раніше, коментуючи «справу Стерненка», Ірина Венедіктова казала: «Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі».

Крім інтерв’ю із Венедіктовою, до справи долучили інтерв’ю із Русланом Рябошапкою та Віктором Трепаком – перший на момент інтерв’ю вже не був генеральним прокурором, а інший – написав заяву про звільнення з посади заступника генпрокурора.

Зокрема Трепак в інтерв’ю заявив, що «справа Стерненка» стала першою темою, яку із ним обговорювала після призначення на посаду Ірина Венедіктова, і вона, за словами Трепака, одразу сказала, що «очікує підозру».

«Перед слідством стояло одне завдання. З’ясувати чи відбулось перевищення меж необхідної оборони чи ні... Я відповів [генеральній прокурорці], що ми маємо дві експертизи, які суперечать одна одній, що ми призначили комплексну експертизу і тільки по її завершенні процесуальний керівник, а не я, зможе прийняти рішення [щодо підозри]», – заявив Трепак. Він говорить в інтерв’ю, що провів нараду стосовно «справи Стерненка», і написав рапорт Венедіктовій, наголосивши, що на той момент підстав для оголошення підозри не було.

Прокурор Ігор Піщевят виступив проти долучення інтерв’ю, заявивши, що це оціночні судження та політичні заяви, які не є доказами у справі. Судді втім наголосили, що дадуть оцінку відео та іншим доказам захисту у нарадчій кімнаті під час винесення вироку.

На останок адвокати надали суду лист колишнього старшого групи прокурорів генеральної прокуратури, що займалась справою Сергія Стерненка, Андрія Родіонова. Той відмовився погоджувати підозру, написану старшим слідчим головного слідчого управління СБУ Дмитром Кувачовим, про що написав лист керівнику слідчого – в.о. начальника головного слідчого управління СБУ.

У листі Родіонов пише, що підозра не ґрунтується на доказах, зібраних у провадженні і має очевидно упереджений характер. Родіонов також зазначає, що експертизи у справі суперечать одна одній – йдеться в першу чергу про те, де саме Іван Кузнецов зазнав смертельного поранення. За версією обвинувачення, яка звучала в суді, Стерненко наздогнав чоловіка, який раніше напав на нього, але після отримання кількох поранень почав утікати, та наніс йому смертельне поранення. Захист наполягає на тому, що нападник зазнав смертельного поранення під час бійки, почав втікати, але впав, пробігши близько 100 метрів. Одна експертиза стверджує, що той теоретично міг бігти після отримання поранень, а друга – що він швидко втратив свідомість, отже, не міг бігти.

Родіонов також припускає, що підозра складалась упереджено – Стерненко повідомили про неї, не інформуючи старшого групи прокурорів, а незадовго до самої підозри слідчі на нарадах заявляли, що підстав підозрювати активіста у вбивстві немає.

Адвокати заявили, що на подальших судових засіданнях планують допитати в якості свідків і Віктора Трепака, і Андрія Родіонова. Останній вже давав свідчення на засіданні суду, де Стерненку обирали міру запобіжного заходу. Наступне судове засідання заплановане на 17 грудня, захист продовжить надавати докази.