Стерненко «подякував» Зеленському за свій вирок перед тим, як його забрали у СІЗО

Громадський активіст Сергій Стерненко після обвинувального вироку у справі про викрадення коротко поговорив, за його твердженням, із президентом України Володимиром Зеленським.

Після оголошення вироку Стерненку передали телефон, яким, за твердженням одного з присутніх, тривав дзвінок із президентом України Володимиром Зеленським.

«Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок», – сказав активіст.

Після того, як дзвінок завершився на питання присутніх Стерненко сказав, що президент тільки спитав, навіщо йому телефонують, і поклав слухавку.

Стерненко також заявив, що Зеленський спілкувався з ним раніше, пропонував обійняти державну посаду і обіцяв, що напади на нього будуть розслідуватися.

«Якщо щось зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність президента України Володимира Зеленського. Я переконаний, що те, що сьогодні відбулося – а зараз мене відправлять до СІЗО – це продовження тієї політики ув’язнення людей за вказівкою згори», – заявив він.

Стерненко нагадав про фігуранта іншої резонансної справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – ветерана Андрія Антоненка, який також перебуває в ув’язненні.

Він підтвердив, що вирок буде оскаржуватися.

Другий обвинувачений Руслан Демчук теж назвав справу політичною і попросив до неї уваги правозахисних організацій і медіа.

«Ви бачите, саме в знаковий для окупантів день нас засуджують показово», – зауважив він.

Після виступу правоохоронці вдягнули на активіста кайданки і забрали до слідчого ізолятора.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої, звільнивши від відповідальності за іншими статтями через збіг терміну давності. Стерненко вважає справу проти себе політично вмотивованою