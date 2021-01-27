На Одещині потайки знесли, можливо, останній в регіоні пам’ятник Леніну

В Одеській області активісти знесли, можливо, останній пам’ятник Леніну в регіоні. Монумент був розташований у селі Старі Трояни Ізмаїльського району. Про знесення пам’ятника повідомив в своєму «Фейсбуці» активіст Сергій Стерненко.

Знесення пам’ятника відбулося потайки. Після сюжету Радіо Свобода про пам’ятники Леніну на Одещині активісти з руху «Декомунізація Україна» звернулися до обласної державної адміністрації із вимогою прибрати пам’ятник. За інформацією Радіо Свобода, пам’ятник планували офіційно демонтувати до кінця січня.

Минулого тижня пам’ятник Леніна демонтували в селі Калчева Одеської області. Скульптуру передали в місцевий музей, повідомив тоді сільський староста Георгій Касим. В Одеській області працює «Парк пам’ятників соцреалізму», але передавати туди свого Леніна жителі села Калчева не стали, повідомив Радіо Свобода засновник парку Олександр Паларієв.