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21 січня 2021, Київ 12:41
Новини | Суспільство

В Одеській області демонтували пам’ятник Леніну

Пам'ятник Леніну на окупованій частині Донбасу, ілюстративне фото

Пам’ятник Леніну в селищі Калчева Болградського району Одеської області демонтували 21 січня. Про це Радіо Свобода повідомив керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

«Пам’ятник демонтували після звернення до облдержадміністрації. Все проходило під контролем поліції, офіційно», – наголосив Гуцалюк.

В Одеській області знайшли «нового» Леніна – відео
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В Одеській області знайшли «нового» Леніна – відео

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Інформацію підтвердив староста села Георгій Касим. Монумент демонтували силами місцевих жителів і продали в парк Фрумушика-Нова, де в останні роки збирають радянські пам’ятники Леніну, Сталіну, Марксу та іншим. Ціну монументу Касим не назвав.

Гуцалюк наголосив, що до кінця місяця в Одеській області планують демонтувати ще один пам’ятник Леніну, у селищі Старі Трояни.

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