Справу про демонтаж Леніна в Одеській області знову відкрили 

Болградська районна прокуратура в Одеській області заново відкрила провадження через демонтаж пам’ятників Леніну в трьох селах на півдні регіону, зокрема в селищі Калчева Болградського району, передає кореспондент Радіо Свобода. Водночас у ще двох селах від пам’ятників Леніну вже позбулися – у Залізничному з комуніста зробили пам’ятник болгарському колоністу, а у Виноградному – демонтували.

Влада села Калчева пам’ятник Леніну зносити не стала – колишній голова сільської ради Анатолій Касим заявив про нестачу коштів, потів пішов у відставку, а пам’ятник залишився.

«Прокуратура відмінила закриття провадження із формулюванням «недостатньо підстав». Поліція закрила його після листа з районної адміністрації, що не виділили кошти на демонтаж пам’ятника», – повідомили Радіо Свобода в пресслужбі головного управління Національної поліції в Одеській області.

Раніше ЗМІ повідомляли про закриття кримінального провадження щодо пам’ятника Леніну в селі Калчева Болградського району Одещини. Це один з останніх пам’ятників Леніну в області і загалом в Україні. 12 січня журналісти Радіо Свобода перевірили повідомлення руху «Декомунізація Україна» і виявили в Одеській області ще одного Леніна – в селі Старі Трояни Кілійського району.