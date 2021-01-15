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15 січня 2021, Київ 16:11
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В Одеській області знайшли «нового» Леніна – відео

В Одеській області знайшли «нового» Леніна – відео
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В Одеській області знайшли «нового» Леніна – відео

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На Одещині у селищі Калчева місцеві жителі «воюють» за пам’ятник Леніну вже кілька років, тоді як в селищі Старі Трояни неподалік демонтаж скульптури навіть не обговорюють. Пам’ятник знайшли активісти руху «Декомунізація Україна» майже випадково. Ще одну статую активісти виявили в Одесі – правда Ленін там занадто маленький і впізнати його важко.

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