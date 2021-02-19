Прокурорів у справі Стерненка не відвели, але зробили їм зауваження

Прокурорів у справі активіста Сергія Стерненка не стали відводити – колегія суддів Приморського районного суду Одеси на чолі із Сергієм Кічмаренком тільки зробила прокурорам Юрію Бачинському та Ігорю Піщевяту зауваження. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Клопотання про відвід обох прокурорів подавав адвокат активіста Масі Найєм у справі про навмисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу – Стерненко стверджує, що діяв в рамках законного самозахисту.

Адвокат наполягав, що поведінка прокурорів свідчить про відсутність поваги до обвинуваченого та упереджене ставлення. Зокрема, наголосив Найєм, прокурори сміялись, коли Стерненко описував свої симптоми після нападу. Таке ставлення порушує закони, які регулюють поведінку прокурорів, заявив адвокат.

Стерненко додав до слів свого захисника, що прокурор Бачинський також є прокурором в кримінальному провадженні про напад на активіста – там, де Стерненко є потерпілим. Нещодавно Бачинський мав взяти участь в судовому засіданні щодо запобіжного заходу для Олександра Ісайкула – нападника на Стерненка, який отримав поранення та втік з місця злочину. Тепер він є підозрюваним у справі про напад на активіста.

«Суддя мав обирати запобіжний захід Ісайкулу, який наразі переховується за кордоном. Захід не обрали, тому що прокурор не прийшов на засідання», – заявив Стерненко.

Сам прокурор заявив, що не бачить підстав для відводу. Свою відсутність на обранні запобіжного заходу він пояснив тим, що прокуратуру не оповістили про судове засідання. «Я також не є старшим прокурором у розслідуванні провадження по Ісайкулу. Нас не було на обранні запобіжного заходу, оскільки не повідомили відповідним чином про розгляд клопотання. Але тепер будемо слідкувати за цією справою», – заявив Бачинський.

Судді вирішили не задовольняти клопотання про відвід прокуроров. За словами Кічмаренка, вони виходили з процесуальних міркувань, оскільки б новим прокурорам довелось заново досліджувати і вивчати справу.

На судовому засіданні 19 лютого також досліджували відеодокази, зокрема передивлялися слідчий експеримент зі свідком Мариною Сусловою. Жінка стояла на балконі під час нападу і бачила, як Стерненко з його дівчиною Наталією Усатенко побігли кожен за одним нападником. Вона вийшла на вулицю, де зустріла Наталю, а потім почула крик. Вони побігли за Стерненком. Тоді Суслова ще не знала його імені.

«Ми побачили біля машини чоловіка, який лежав на підлозі в крові. Я побачила в його череві дірку. Ще один чоловік стояв над ним і хтось перев’язував йому руку. Я хотіла надати допомогу тому, хто лежав, але йому вже було дуже погано. З рани кров не текла, але навколо все було в крові. Чоловік на підлозі тільки судомно рухався, приїхала швидка і констатувала смерть. Другий чоловік стояв над ним, знімав все на відео», – розповідала Суслова. Вона не бачила момент нападу і не бачила, що було між Стерненком і Кузнецовим, тільки чула, як активіст біг за ним і кричав: «Стій, йди сюди!»

Обвинувачення також долучило до справи відеозапис розповіді невідомої особи адвокату Стерненка Віталією Коломійцю про ймовірну роль міського голови Геннадія Труханова і такого собі Олександра Подобєдова. На відео людина зі зміненим голосом і схованим обличчям розповідає, що загиблий Кузнецов був його другом та погодився на напад на Стерненка через проблеми з грошима і наркотиками.

«Але Кузнецов не знав, що на Стерненка вже двічі нападали, що в нього параноя, що він ходить і чекає нападу. Йому запропонували гроші, він пішов і зробив це. Ісайкула я також знаю, це максимально наближена до Подобєдова людина. Потрібно було попередити, можливо озброїти. Але Ваня (Кузнецов) завжди носив із собою ніж, йому подобалось. Стерненко йшов проти Труханова, тому Подобєдову дозволили це зробити», – розповідає людина на відео.

Дружина загиблого Олеся Кузнецова після перегляду відео заявила, що в них не було проблем із грошима, а у її чоловіка не було проблем із наркотиками. Відео було оприлюднене навесні 2020 року на сайті «Дзеркало тижня», Труханов тоді відмовився коментувати обвинувачення.

Прокурор зазначив, що вони додали це відео до справи, але вони не встановили особу на записі і вважають викладені факти – фейком. Він відмовився відповідати на додаткові питання журналістів.

Стерненко і Найєм повідомили Радіо Свобода, що особистість «свідка» відома одному з адвокатів активіста, але прокуратура навіть не зверталась до них, щоб дізнатись його ім’я. Можливо цей свідок дасть свої покази і в суді, але лише на умовах конфіденційності, в закритому режимі. Наступне судове засідання у справі заплановане на 5 березня.