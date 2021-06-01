«Це вирішить прокурор у справі» – Венедіктова щодо ймовірної касації на вирок Стерненку

Визначатися з касацією на вирок активістові Сергію Стерненку буде прокурор у процесі, заявила в коментарі агенству «Інтерфакс-Україна» генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Я вважаю, що нам усім потрібно виходити з позиції, що прокурор – незалежний учасник кримінального процесу, як він або вона вирішить, так і буде. Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі», – заявила Венедіктова.

Вона додала, що не може давати юридичну оцінку справи.

«Вважаю, що в цьому випадку відбувся звичайний кримінальний процес, про що ми говорили від самого початку», – сказала Венедіктова.

31 травня Апеляційний суд Одеси пом’якшив вирок Стерненку в справі про напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича. Суд засудив Стерненка до трьох років тюрми, але звільнив від ув’язнення з випробувальним терміном в один рік і поклав на нього спеціальні обов’язки. У лютому суд першої інстанції визнав Стерненка та Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох тоді засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Напередодні Стерненко заявив, що збирається оскаржувати умовний термін у Верховному суді і припустив, що прокурори також подаватимуть скаргу і наполягатимуть на семи роках і трьох місяцях ув’язнення з конфіскацією.