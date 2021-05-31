Суд звільнив Стерненка від відбування покарання за ґратами

Апеляційний суд Одеси пом’якшив вирок активісту та блогеру Сергію Стерненку у справі про напад на Сергія Щербича. Таке рішення він ухвалив 31 травня після розгляду оскарження вироку.

Суд засудив Стерненка до трьох років тюрми, але звільнив від ув’язнення за статтею 263 з випробувальним терміном в один рік і поклав на нього спеціальні обов’язки.

Зокрема, суд визнав необґрунтованим рішення Приморського суду, за яким Стерненка та Руслана Демчука визнали винними в розбійному нападі (стаття 187). Крім того, за рішенням суддів, потерпілий Сергій Щербич «фактично змінив свої показання», дані в апеляційній інстанції, порівняно з попередніми свідченнями, і не зміг цього пояснити.

Попри це, суд не погодився з доводами захисту обвинувачених щодо недоведеності їхньої провини за статтею 146 – «викрадення». За висновками суддів, неточності показань потерпілого в цій частині справ не спростовують висновків суду попередньої інстанції.

Заяви обвинувачених про те, що Щербич мав ідеологічні мотиви свідчити проти них, суд назвав «голослівними». Втім, за цією статтею термін притягнення до відповідальності вже минув, через що в першій інстанції Стерненка та Демчука за нею звільнили від покарання.

При цьому суд визнав неналежними низку доказів у цьому вироку, зокрема – протокол допиту свідка та впізнання пістолету, з якого, як стверджує Щербич, у нього стріляли під час викрадення.

У частині вироку про незаконне зберігання зброї (стаття 263), за якою Стерненка також засудили до семи років, апеляційний суд не прийняв доводи захисту про те, що обшук, під час якого вилучили стартовий пістолет, був проведений із порушеннями, а обвинувачений здав зброю добровільно.

Водночас суд врахував суперечності в експертизі і дійшов висновку, що стартовий пістолет, який вилучили в Стерненка, не є вогнепальною зброєю. Але боєприпасом визнали один патрон, виявлений у активіста при обшуку.

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу в частині визнання Стерненка винним у зберіганні боєприпасів. Відтак Сергія Стерненка засудили до трьох років ув’язнення з одним роком випробувального терміну.

Напередодні під Офісом президента в Києві та ще кількох містах відбулася акція «Покажіть нам справедливість» на підтримку Стерненка.

Раніше Приморський районний суд Одеси визнав Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох обвинувачених засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Стерненко відкидав звинувачення і наполягав на політичній умотивованості справи. Таку ж позицію висловлює і Демчук.