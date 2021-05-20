Потерпілий у справі Стерненка свідчив у суді, але не став говорити зі ЗМІ

Потерпілий Сергій Щербич уперше з’явився на судовому засіданні в апеляції Сергія Стерненка і Руслана Демчука щодо пограбування та викрадення людини в 2015 році. Для захисту поява потерпілого стала несподіванкою, визнав один з адвокатів Стерненка Вадим Оксюта.

Потерпілий надав свої пояснення щодо подій ночі 24 квітня 2015 року. І Стерненка, і Демчука обвинувачують в тому, що вони викрали Щербича, пограбували його та змушували відмовитися від депутатства у Фонтанській сільраді. Пояснення Щербича в цілому збігалися з версією прокуратури. За твердженням громадського активіста, він був раніше знайомий із обома обвинуваченими та зустрічався із ними, щоб обговорювати громадські активності в селах Фонтанка, Лиманське та інших.

Щербич заявив, що Демчук зателефонував йому, щоб обговорити спільні громадські акції, зокрема про збір допомоги бійцям АТО. Він погодився зустрітися приблизно за кілометр від своєї домівки, приїхав на заправку, сів у машину до Демчука, де також перебував Стерненко. Він сидів на задньому сидінні, активісти на передньому.

«Перші 10 хвилин це була просто розмова, я не відчував погрози чи небезпеки. Потім з обох боків до мене сілі дві невідомі особи та розмова перетворилася на фактично бійку», – розповів Щербич. Його нібито стали бити по голові та інших частинах тіла, потім він побачив, як Стерненко дістає з бардачка пістолет, почув, як Демчук каже «стріляй у голову», і знепритомнів.

Медична експертиза показала, що Демчуку стріляли по стегнах та в спину. Потерпілий також наполягає, що намагався втекти, коли машина зупинялася, але його заволокли назад в автівку, де він знову знепритомнів. Його обшукали та відібрали в машині гроші, дві сім-карти, кредитну картку, дозвіл на травматичну зброю і портмоне, говорить Щербич.

Потерпілий також стверджує, що його катували в підвалі – стріляли біля голови з пістолета, стискували пальці в плоскогубцях, били по голові та металевою палицею по колінах. Втім, до цього йому надали першу медичну допомогу – витягли гумову кулю з тіла.

Зрозуміти, хто саме це робив, він не може, оскільки голову йому накрили полотняним мішком. У місці, де його катували, Щербич, за його словами, чув голоси Демчука і Стерненка. Останній також координував чиїсь дії по рації, коли його везли від міста зустрічі до якогось підвалу. Там Щербича тримали кілька годин, вимагали, щоб він відмовився від депутатства, потім напоїли горілкою, відвезли до Суворовського районного суду Одеси та залишили в сквері. Двоє невідомих людей погрожували йому та його родині насильством, якщо він не виконає їх вимог, та залишили потерпілого.

Щербич доїхав додому, потім його дружина обробила рани, витягнула зі спини ще одну кулю, а сам він ліг спати. Зранку 25 квітня до нього приїхали друзі, які дізналися про його зникнення з соціальних мереж, та поліція.

Виступ Щербича викликав багато запитань у адвокатів Стерненка. Під час їхніх допитів стало відомо, що Щербич упізнавав зброю, з якої в нього стріляли, за фотографіями – не бачивши власне зброї. Також він зауважив, що 26 червня із ним провели дві слідчі дії, а не одну – на це вказував захист Стерненка, зауваживши на ідентичні фотографії та понятих у двох слідчих діях, нібито проведених у різні дні.

Запитання Щербичу ставив також і сам Стерненко, але суд зняв їх як такі, що не стосуються апеляційної скарги. Активіста цікавило, чи був Щербич членом партії «Родина», руху «Антимайдан» і чи є він зараз членом партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова. У відповідь Щербич тільки заявив, що ніколи не був сепаратистом, виступав проти екстремізму та підтримує територіальну цілісність України. Спілкуватись із журналістам він не став, залишивши залу суду через інший вихід.

Судове засідання продовжиться 21 травня. На нього запланований допит автора експертизи щодо пістолета, який вилучили у Стерненка під час обшуку, допити обвинувачених і дебати сторін.