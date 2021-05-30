Біля будівлі Офісу президента пройшла акція «Покажіть справедливість» напередодні оголошення вироку активісту Сергію Стерненку в Апеляційному суді міста Одеси. Серед учасників, в основному, молодь. Мітинг пройшов мирно, але учасники оголосили, що 21 травня готові зібратися знову на акцію протесту, якщо суд залишить попередній вирок в силі. 23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними у справі про викрадення у квітні 2015 року Сергія Щербича, який на час подій був депутатом райради на Одещині від партії «Родіна». Обвинувачені своєї провини не визнають. Їх засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Засудження активісти викликало масові протести в Києві та кількох містах країни.