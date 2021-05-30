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30 травня 2021, Київ 22:50
Фотогалереї
«Покажіть нам справедливість!» – мітинг на підтримку Стерненка та Демчука під ОП (фоторепортаж)
30 травня 2021, 20:26
Під Офісом президента України в Києві відбулася акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка і його соратника Руслана Демчука, передає кореспондент Радіо Свобода.
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Декілька сотень людей влаштували ввечері неділі під Офісом президента акцію на підтримку активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука, визнаних судом першої інстанції винними у викраденні одеського депутата проросійської партії «Родіна» Сергія Щербича.
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Активісти принесли плакат зі світлинами Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка з написом «Тобі не личить диктатура»
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Також присутні принесли розмальовані двері як символ минулих протестів
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Активісти вимагають справедливості для Стерненка у суді, рішення у справі якого Апеляційний суд має оголосити вже 31 травня. На сторінці акції «Покажіть нам справедливість!» у фейсбуці йдеться про те, що «замовниками несправедливого вироку у першій інстанції є російські агенти в Україні»
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«Справа про «300 гривень» Щербича повністю сфабрикована. Адвокати Стерненка послідовно доводили це в апеляції. Але, на жаль, в Україні це не означає нічого, оскільки довіри до суддів немає. Спочатку судді заборонили онлайн-трансляцію засідань попри шалений резонанс та заклики до прозорості інстанції, що є грубим порушенням», –йшлося в анонсі мітингу
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23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини – Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це – незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук
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Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Правоохоронці відкрили декілька кримінальних проваджень за хуліганство
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Сьогодні мітинг пройшов спокійно, без протистоянь із правоохоронцями
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Активісти заявили, що чекають на вирок. Якщо він буде обвинувальним, вони збираються 31 травня організувати нову акцію протесту.
У понеділок 31 травня Одеський апеляційний суд має винести Стерненку та Демчуку вирок у справі про нібито викрадення Сергія Щербича. Суд першої інстанції засудив активіста до 7 років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої.
«Покажіть нам справедливість!» – мітинг на підтримку Стерненка та Демчука під ОП (фоторепортаж)
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