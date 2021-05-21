У суді в справі Стерненка допитали експерта, вирок оголосять 31 травня

Пістолет, із якого, за версією обвинувачення активіст Сергія Стерненко стріляв у Сергія Щербича, був фактично саморобною вогнепальною зброєю – такі висновки озвучив в суді експерт Іван Наріжняк, який раніше готував експертизу щодо сигнального шумового пістолета Ерма-459-С.

Експерт надавав пояснення апеляційному суду в рамках апеляційного засідання у справі про розбій і викрадення людини, які нібито скоїли 24–25 квітня 2015 року Сергій Стерненко і Руслан Демчук.

Наріжняк, зокрема, повідомив, що пістолет надійшов до нього на експертизу без необхідної безпекової втулки. Згідно з сертифікатами і законодавством, дуло сигнального пістолета має бути повністю заглушене, щоб унеможливити будь який постріл. Замість «рідної» втулки пістолет був оснащений іншою деталлю, яка, за словам Наріжняка, могла бути легко викручена з пістолета, після чого з нього можна було стріляти, в тому числі бойовими набоями.

«Ми досліджували пістолет як вогнепальну зброю, оскілки на момент дослідження він не мав комплексних деталей, які б робили його сигнальним-шумовим», – заявив експерт.

Судді кілька разів цікавились неточностями в тексті експертизи. Зокрема, з пояснень експерта випливало, що конструктивні зміни в пістолет вносились, але в тексті про це не говорилося. Також у тексті експертизи було незрозуміло, яка втулка була в пістолеті і чи була вона взагалі оснащена. На думку Наріжняка, ті, хто переробляв пістолет, могли використати втулку з травматичної модифікації такої ж моделі. Пістолет вилучили у Стерненка під час обшуку у вересні 2015 року. Тоді ж у нього знайшли 7 пістолетних патронів калібру 9 мм і один патрон калібру 5.45х39 – для АК-74.

21 травня в суді також відбулися дебати сторін і допити обвинувачених. Прокуратура намагалася долучити до справи два листи з поліції про нібито порушення Демчуком умов цілодобового домашнього арешту 8 і 9 травня, але суд відмовив через відсутність зв’язку документів із апеляційними скаргами сторін. Адвокат Демчука також повідомив, що поліція декілька разів приїжджала до обвинуваченого додому через такі нібито порушення і кожного разу це були лише технічні проблеми із браслетом.

Під час допиту Стерненко відкинув звинувачення та заявив, що у Щербича є власні мотиви брехати про нібито злочини Стерненка – він був у складі проросійської партії «Родина», брав участь у «Антимайдані» і є членом партії Геннадія Труханова, якого Стерненко назвав своїм опонентом. Пістолет, за словами активіста, він знайшов у себе під квартирою за день до проведення обшуку, а звинувачення підтверджуються виключно словами потерпілого.

Демчук під час допиту повідомив, що вони разом зі Стерненком бачилися зі Щербичем, обговорювали можливу спільну громадську діяльність. Втім, жоден із них нібито тоді не знав про політичні погляди Щербича та про його зв’язки із проросійськими політиками. Сам Щербич у своєму поясненні заявив, що в день викрадення Демчук запропонував йому поговорити про спільні заходи зі збору допомоги бійцям АТО. Другий обвинувачений також повністю відкинув обвинувачення.

Вирок буде оголошений 31 травня о 14:00.