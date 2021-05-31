Суд задовольнив апеляційну скаргу в частині визнання Стерненка винним у зберіганні боєприпасів. Сергій Стерненко збирається оскаржувати умовний термін у Верховному суді. У лютому 2021 року суд першої інстанції визнав Стерненка і Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох тоді засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Той вирок тоді не набув чинності, засуджені оскаржили його.