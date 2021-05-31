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31 травня 2021, Київ 21:51
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Рік умовно. Як Стерненко отримав пом’якшений вирок (відео)

Рік умовно. Як Стерненко отримав пом’якшений вирок (відео)
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Рік умовно. Як Стерненко отримав пом’якшений вирок (відео)

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Громадському активістові Сергію Стерненку суд пом’якшив вирок. Апеляційний суд Одеси засудив Стерненка до трьох років позбавлення волі, але звільнив від ув’язнення, замінивши його випробувальним терміном в один рік, і поклав на нього спеціальні обов’язки.

Суд задовольнив апеляційну скаргу в частині визнання Стерненка винним у зберіганні боєприпасів. Сергій Стерненко збирається оскаржувати умовний термін у Верховному суді. У лютому 2021 року суд першої інстанції визнав Стерненка і Руслана Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох тоді засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Той вирок тоді не набув чинності, засуджені оскаржили його.

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