«Справа Стерненка»: захист просить визнати покази свідка недостовірними

Захист Сергія Стерненка вимагає визнати покази свідка обвинувачення недостовірними – сам Стерненко називає його організатором нападу. Відповідне клопотання подав 6 серпня один з адвокатів блогера і активіста Вадим Оксюта.

«Олександра Подобєдова судили за кримінальні злочини, передбачені статтями 121 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) і 185 (крадіжка) кримінального кодексу України. Він має зв’язки у кримінальному світі, згідно із документами СБУ і поліції є членом кримінального угрупування», – заявив в тому числі Оксюта.

Він зачитав клопотання, де зазначив, що Подобєдов вказав під час допиту в суді невірну, за даними адвоката, адресу, а також приховав своє місце роботи. Оксюта також розкритикував аморальну поведінку Подобєдова щодо жінок та своєї дитини.

Прокурор Ігор Піщевят та представник потерпілих виступив проти клопотання, але головуючий суддя Віктор Кічмаренко вирішив додати клопотання Оксюти до матеріалів справи. Оцінку йому суд надаватиме у нарадчій кімнаті.

Подобєдова допитували на одному з попередніх засідань. Той заявив, що був знайомий із Кузнецовим та знає Ісайкула, і навіть бачився із ними в день нападу на Стерненка. Також із ними був Віталій Посувайло – ще один свідок обвинувачення, якого врешті решт не доставили в суд для проведення допиту. За словами Стерненка, Посувайло є ще одним організатором нападу. Подобєдов заперечує будь яку участь в нападі на Стерненка, а Посувайла прокуратура не доставила в суд для допиту.

6 серпня в суді також допитали останнього свідка обвинувачення у цій справі – Вадима Бойка. Він був тренером Олександра Ісайкула, одного з нападників на Стерненка, у травні 2018 року. Другий нападник, Олександр Кузнецов, загинув від рук активіста. Ісайкул отримав поранення, але вижив. Зараз, за даними захисту, він переховується за кордоном.

Вадим Бойко тренував Ісайкула, але останній раз бачив його в 2016 році – за два роки до нападу. Чоловік займався боксом, брав участь у регіональних змаганнях та був фізично розвинутим, заявив Бойко. Зв’язатися із Ісайкулом він не міг – не було його телефону, причому, за його словами, в цьому не було потреби.

На наступному засіданні 10 вересня суд планує заслухати експертів, яких забезпечить прокуратура, і перейти до доказів захисту.