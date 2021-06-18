У «справі Стерненка» допитають можливих організаторів нападу

9 липня у Приморському суді Одеси під час засідання у справі Сергія Стерненка допитають Віталія Посувайла та Олександра Подобєдова – активіст називає їх організаторами нападів на нього. Про це під час засідання 18 червня заявив прокурор Юрій Бачинський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також анонсований допит свідка Бойка. І Посувайло і Подобєдов – свідки обвинувачення. 18 червня в суді мали допитати свідка Віктора Усачова, лікаря швидкої допомоги, і Леваду – колишнього чоловіка свідка Наталії Суслової, очевидця нападу. Однак прокуратура вже втретє не доставила останнього в суд, тому допитали лише Усачова.

Усачов під час допиту в суді частково заперечив покази іншого свідка – Володимира Мамалиженка. Той 11 червня заявив, що лікарі швидкої не допомагали загиблому Івану Кузнєцову. За словами Усачова, він перевірив стан нападника на Стерненка, який на той час вже лежав на землі, і той не подавав ознак життя.

«Коли ми прибули на місце подій, була темна ніч. На місті було декілька людей, в тому числі Сергій – він був поранений. Сергій підійшов до нас із порізаною рукою. І ще лежав поряд молодий чоловік. Сергій скаржився на те, що в нього болить і запаморочується голова, сильна кровотеча. Я сказав, що спочатку огляну того, що лежав на землі. Ми його оглянули, побачили що він без ознак життя, констатували смерть і пішли працювати із Сергієм», – розповів Усачов.

Лікарі послабили саморобний джгут, який активіст разом із Мамалиженком затягнули на руці, і наклали септичну перев’язку. Потім вони поставили Стерненку крапельницю – Усачов констатував сильну крововтрату і охарактеризував поранення активіста як середньої тяжкості. Він не пам’ятає, чи був у Сергія на руці годинник, про це питав прокурор, і пригадав, що про тяжкість поранення Кузнецова зрозумів одразу – крові під ним було мало, і можна було побачити вхідний отвір від ножа в лівій частині тіла.

18 червня прокуратура також допитала свідка Наталю Усатенко – дівчину Стерненка і очевидицю нападу. За клопотанням прокурора у суді переглянули уривки відеозапису слідчого експерименту із Усатенко – його провели влітку 2018 року. Бачинський наголосив на розбіжностях показів Усатенко – в 2018 вона казала, що напад тривав близько хвилини, а в суді заявила, що бійка була 20-25 секунд. І сама Усатенко, і адвокати Стерненка заявили, що свідок була у стані афекту і через три роки певні деталі могли стертися з пам’яті. Стерненко навіть заявив відвід прокурору через його «упередженість» – суддівська колегія на чолі із суддєю Сергієм Кічмаренком залишила клопотання без задоволення.

У справі Стерненка триває допит свідків обвинувачення. Після цього на суді мають допитати експертів та оглянути речові докази – ніж і годинник, після чого розпочнеться допит свідків захисту.