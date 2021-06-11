Свідок у справі Стерненка: ані я, ані «швидка» не надавали допомогу пораненому нападнику

Двоє лікарів швидкої допомоги, які приїхали на місце нападу на Сергія Стерненко, не зробили спроби допомогти смертельно пораненому нападнику Івану Кузнецову. Як передає кореспондент Радіо Свобода, про це під час судового засідання 11 червня повідомив свідок Володимир Мамалиженко – він допомагав Стерненку перев’язувати поранену руку.

«Наскільки я пам’ятаю, одна лікарка підійшла до Кузнецова, подивилась і сказала щось на кшталт: «З цим все. Наскільки я пам’ятаю, вони його навіть не торкались», – заявив свідок.

«Швидка» їхала на місце події, за його відчуттями, від 10 до 20 хвилин. Мамалиженко визнав, що сам також не намагався допомогти Кузнецову, той ще подавав ознаки життя.

«Він лежав на землі і кряхтів, але можна було побачити, що йому погано. Я не став до нього підходити, тому що Сергій був ще на ногах, йому ще можна було допомогти, а тій людині – ...», – розповів він суду.

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Мамалиженко працює охоронцем у «Сільпо» і як раз повертався з роботи, коли до нього з темного провулку вибіг юнак, Сергій Стерненко, і попросив про допомогу. Свідок побачив в нього на руці рану і допоміг перетягнути йому руку ременем. Мамалиженко окремо наголосив, що ножа в руках у Стерненко не бачив, оскільки тоді не допомагав би йому, а захищався. Не побачив він в нього на руці і годинника – за декілька засідань порізаний годинник планують оглянути в суді.

Допомогу Мамалиженко надавав буквально в кількох метрах від тіла Кузнецова. За пару хвилин до них підбігла дівчина Стерненка, Наталя Усатенко, як була, за оцінкою свідка, в шоці, і викликала швидку. Ані він, ані Стерненко це зробити не могли через поранення активіста. Коли до міста нападу приїхали лікарі, Мамалиженко поцікавився, чи потрібна його допомога, і почувши у відповідь «ні», пішов додому.

Свідок не бачив як Стерненко завдає ударів, не бачив у нього ножа і в нього не склалося враження, що активіст намагався втекти з місця подій. Навколо Кузнецова було доволі багато крові, заявив Мамалиженко, сильна кровотеча була і у Стерненка. Свідок допомагав йому тримати ремень замість джгута і вже вдома побачив, що все його взуття було в крові, при тому, що до Кузнецова він не підходив.

На наступному засіданні в судді мають допитати свідків обвинувачення Усачова і Леваду – обидва були очевидцями частини подій. На минулому засіданні вже допитали свідків Наталю Усатенко і Наталю Суслову. Перша була очевидицею нападу, друга – вийшла на вулицю, коли почула жіночий крик, та там зустріла Усатенко. Разом вони підійшли до Стерненка і Кузнецова – другий уже лежав на землі із пораненнями. Левада – колишній чоловік Суслової, який був із нею в той вечір. Прокуратура не привозить його вже на друге засідання поспіль. Хто такий Усачов – наразі не повідомляється.

Ще до початку судового засідання 11 червня адвокати Сергія Стерненка просили суддю заборонити трансляцію «журналістці Анатолія Шарія» – кореспондентці видання «Правовий контроль». Суддя Сергій Кічмаренко відмовився від пропозиції вилучити з телефона кореспондентки SIM-карту, але попередив її про кримінальну відповідальність за трансляцію засідань, де допитують свідків, без дозволу.

Апеляційний суд Одеси 31 травня пом’якшив Стерненку вирок у справі про розбій, призначивши йому три роки ув’язнення із одним роком випробувального терміну.