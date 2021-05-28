У справі Стерненка про вбивство знову заявили відвід головуючому і вирішили допитати свідків

Один з адвокатів Сергія Стерненка Андрій Писаренко у справі про вбивство Івана Кузнецова заявив відвід головуючому судді Віктору Кічмаренку – вже вдруге, але за тими ж мотивами – некомпетентність і необ’єктивність.

Минулого разу Писаренко заявляв відвід 19 березня – фактично минулого засідання, оскільки з тих пір засідання не відбувались або через хворобу суддів, або через апеляційні засіданні по іншій справі, які призначали в ті ж дні.

За словами Писаренко, вдруге подати заяву про відвід він вирішив 26 березня – після ознайомлення із усіма матеріалами справи, зокрема аргументацією попередньої відмови Кічмаренка, його рішення щодо мови судового засідання (потерпіла говорила російською), відмови розглядати клопотання про зміну Сергію Стерненку запобіжного заходу по іншій справі і зауваження, яке Кічмаренко зробив через неявку обвинуваченого – той перебував на іншому судовому засіданні.

Адвокат заявив, що Кічмаренко не має достатньо компетенції, щоб слухати цю справу, та є зацікавленою особою. Колегія суддів відмовила у відводі головуючого.

Прокуратура запропонувала вивчити речові докази у справі – ніж Сергія Стерненка і його годинник, який був на пораненій руці. Втім Кічмаренко частково погодився із аргументами захисту, які нагадали, що 19 березня суддя ухвалив інший порядок дослідження – спочатку мають заслухати свідків обвинувачення.

На думку судді, коректніше і ефективніше буде досліджувати докази під час допиту експертів. «Я не фахівець в цих ножах, ну побачу я його, і що. Треба, щоб експерти їх дослідили», – заявив Кічмаренко.

Наступне судове засідання відбудеться 4 червня. Прокуратура планує допитати під час нього трьох свідків обвинувачення – дівчину Стерненка Наталю Усатенко, яка була разом із ним під час нападу, Наталю Суслову і Леваду (ім’я не повідомлялось). Дві останні, за словами Стерненка, нібито були очевидцями нападу і бійки.