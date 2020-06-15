Сутички біля суду у справі Стерненка у 22 фото

Шевченківський райсуд Києва розглядає справу активіста Сергія Стерненка. Під стінами суду чергують правоохоронці і зібралося чимало активістів – між ними виникають сутички. 15 червня, окрім зіткнень із прихильниками Стерненка, поліцейські затримали активіста Миколу Виговського, ветеранів війни на Донбасі Олександра Кір'якова та Віталія Овчаренка. За словами Овчаренка, всього затримані четверо людей. У свою чергу, поліція заявляє про призначення службового розслідування за фактом застосування сили працівниками поліції під час затримання правопорушників.



Напередодні Служба безпеки України вручила Стерненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. В СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».

