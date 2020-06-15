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16 червня 2020, Київ 06:59
Фотогалереї

Сутички біля суду у справі Стерненка у 22 фото

Шевченківський райсуд Києва розглядає справу активіста Сергія Стерненка. Під стінами суду чергують правоохоронці і зібралося чимало активістів – між ними виникають сутички. 15 червня, окрім зіткнень із прихильниками Стерненка, поліцейські затримали активіста Миколу Виговського, ветеранів війни на Донбасі Олександра Кір'якова та Віталія Овчаренка. За словами Овчаренка, всього затримані четверо людей. У свою чергу, поліція заявляє про призначення службового розслідування за фактом застосування сили працівниками поліції під час затримання правопорушників.

Напередодні Служба безпеки України вручила Стерненку підозру за двома статтями Кримінального кодексу: «умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині» та «носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу». Стерненко заявив, що вважає вручення йому підозри грубим порушенням норм Європейської конвенції про захист прав людини та Конституції України. В СБУ наголосили, що «повідомлення про підозру у вчиненні злочину є вимогою закону, який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив».
Перше засідання у справі активіста Сергія Стерненка відбулося 12 червня, і супровождувалося сутичками під будівлею суду
1 Перше засідання у справі активіста Сергія Стерненка відбулося 12 червня, і супровождувалося сутичками під будівлею суду
12 червня двічі впродовж дня відбулися сутички. Під час другої з них у бік правоохоронців активісти жбурляли пляшки з водою
2 12 червня двічі впродовж дня відбулися сутички. Під час другої з них у бік правоохоронців активісти жбурляли пляшки з водою
Поліція у відповідь розпилила вміст балончика із газом
3 Поліція у відповідь розпилила вміст балончика із газом
Тоді активістів не пускали до залу суду, хоча слухання справи визначене як відкрите для громадян
4 Тоді активістів не пускали до залу суду, хоча слухання справи визначене як відкрите для громадян
Тиснява була й під самою будівлею суду, куди не пропускали громадян, що прийшли спостерігати за судовим засіданням у справі Стерненка
5 Тиснява була й під самою будівлею суду, куди не пропускали громадян, що прийшли спостерігати за судовим засіданням у справі Стерненка
Розгляд справи перенесли на&nbsp;15 червня, і сутички продовжились
6 Розгляд справи перенесли на 15 червня, і сутички продовжились
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За свідченнями активістів, поліція застосувала силу
8 За свідченнями активістів, поліція застосувала силу
На фото &ndash; момент затримання організатора акції підтримки Стерненка, активіста Віталія Виговського&nbsp; &nbsp;
9 На фото – момент затримання організатора акції підтримки Стерненка, активіста Віталія Виговського 
 
Віталій Виговський &ndash; з мегафоном
10 Віталій Виговський – з мегафоном
Раніше Микола Виговський був кандидатом у народні депутати на виборах 2019 року за списком партії &laquo;Голос&raquo; (номер 64 у списку)
11 Раніше Микола Виговський був кандидатом у народні депутати на виборах 2019 року за списком партії «Голос» (номер 64 у списку)
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На фото народний депутат від партії &laquo;Голос&raquo; Роман Лозинський. У&nbsp;прямому етері Радіо Свобода, в розірваній футболці, він заявив про перевищення влади силовиками, які заважали йому пройти до затриманих
14 На фото народний депутат від партії «Голос» Роман Лозинський. У прямому етері Радіо Свобода, в розірваній футболці, він заявив про перевищення влади силовиками, які заважали йому пройти до затриманих
Прийшли підтримати активіста Стерненка, щодо якого розглядається справа в суді, й інші депутати цієї фракції, зокрема, Ярослав Юрчишин
15 Прийшли підтримати активіста Стерненка, щодо якого розглядається справа в суді, й інші депутати цієї фракції, зокрема, Ярослав Юрчишин
Під час першого засідання, 12 червня, до суду прийшло&nbsp;кілька публічних осіб із проханням про взяття Сергія Стерненка на поруки: колишня виконувачка обов&#39;язків міністра охорони здоров&rsquo;я Уляна Супрун, колишній в&rsquo;язень угруповання &laquo;ЛНР&raquo; Володимир Жемчугов, депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Ольга Стефанишина та інші політики й громадські діячі
16 Під час першого засідання, 12 червня, до суду прийшло кілька публічних осіб із проханням про взяття Сергія Стерненка на поруки: колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, колишній в’язень угруповання «ЛНР» Володимир Жемчугов, депутати Верховної Ради Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Ольга Стефанишина та інші політики й громадські діячі
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Тут поліцейські затримують&nbsp;ветерана війни на Донбасі&nbsp;Олександра Кір&#39;якова
18 Тут поліцейські затримують ветерана війни на Донбасі Олександра Кір'якова
15 червня, окрім&nbsp;Олександра Кір&#39;якова,&nbsp;поліцейські затримали активіста Миколу Виговського та ще одного ветерана війни на Донбасі Віталія Овчаренка. Всього затримані п&rsquo;ятеро людей
19 15 червня, окрім Олександра Кір'якова, поліцейські затримали активіста Миколу Виговського та ще одного ветерана війни на Донбасі Віталія Овчаренка. Всього затримані п’ятеро людей
Як стверджують правоохоронці, один із учасників &laquo;спровокував конфлікт із журналістами&raquo;. Йдеться про протистояння між громадськими активістами та представниками каналу Zik, який пов&rsquo;язують із пропросійським політиком Віктором Медведчуком, а також представниками блогера Анатолія Шарія До Виговського, поки він перебував в автозаку, допустили медиків і депутата Верховної Ради Ярослава Юрчишина
20 Як стверджують правоохоронці, один із учасників «спровокував конфлікт із журналістами». Йдеться про протистояння між громадськими активістами та представниками каналу Zik, який пов’язують із пропросійським політиком Віктором Медведчуком, а також представниками блогера Анатолія Шарія

До Виговського, поки він перебував в автозаку, допустили медиків і депутата Верховної Ради Ярослава Юрчишина
Знімки швидко розійшлися мережею і отримали резонанс. Поліція повідомила про призначення службового розслідування за фактом застосування сили працівниками поліції під час затримання правопорушників
21 Знімки швидко розійшлися мережею і отримали резонанс. Поліція повідомила про призначення службового розслідування за фактом застосування сили працівниками поліції під час затримання правопорушників
У відомстві вказують, що поліцейські затримали п&rsquo;ятьох людей біля суду. У поліції стверджують, що один із чоловіків спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали поліцейським під час затримання правопорушника і нецензурно висловлювалися
22 У відомстві вказують, що поліцейські затримали п’ятьох людей біля суду. У поліції стверджують, що один із чоловіків спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали поліцейським під час затримання правопорушника і нецензурно висловлювалися

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