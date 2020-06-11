Стерненко: мені повідомили підозру в умисному вбивстві

Активіст Сергій Стерненко заявив, що в Службі безпеки України йому повідомили підозру в умисному вбивстві.
«Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної зброї. Попри те, що: не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам. По ножу є декілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю», – написав Стерненко у Facebook.
СБУ підтвердила оголошення Стерненку підозри.
«Розслідування «справи Стерненка» давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну. Тому, враховуючи суспільний резонанс, Служба безпеки України наголошує, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується виключно нормами законодавства», – заявили в СБУ.
За даними слідства, нападники на Стерненка «мали на меті залякати й нанести йому тілесні ушкодження».
«Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем. Як наслідок, О.Ісайкул отримав різану рану передньої черевної стінки, а І.Кузнецов – проникаюче колото-різане поранення живота. Зазначаємо, що такі дії С. Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона. Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезазначену версію. Оскільки І.Кузнецов втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удар ножем у серце, який і призвів до смерті», – додали в СБУ.
Справа Сергія Стерненка
Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку «Правого сектору» в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких був затриманий.
У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявляв про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
У березні Офіс генерального прокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні Венедіктова заявляла, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».
У «вбивстві» Стерненка звинувачують, зокрема, політики часів Віктора Януковича Андрій Портнов та Олена Лукаш, народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива та Вадим Рабінович, від «Слуги народу» – Максим Бужанський та Олександр Дубінський. Натомість на захист активіста висловлювалися колишня голова МОЗ України Уляна Супрун, члени ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?», парламентарі від партії «Голос».
14 травня 2020 року Сергія Стерненка викликали до Служби безпеки України, за його даними, «для повідомлення про підозру». Сама СБУ вранці 18 травня заявила, що викликає Стерненка для проведення слідчих дій, не пов’язаних «на даний момент часу» з повідомленням про підозру. Активісти влаштували під входом до будівлі слідчого управління СБУ акцію на його підтримку. Після візиту до київського управління СБУ Стерненко повідомив, що в одному провадженні йому надали процесуальний статус потерпілого, а не підозрюваного, в іншому – статус свідка. Він, однак, не виключає, що підозру йому можуть оголосити згодом.
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