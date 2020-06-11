Стерненко: мені повідомили підозру в умисному вбивстві

Активіст Сергій Стерненко заявив, що в Службі безпеки України йому повідомили підозру в умисному вбивстві.

«Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної зброї. Попри те, що: не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам. По ножу є декілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю», – написав Стерненко у Facebook.

СБУ підтвердила оголошення Стерненку підозри.

«Розслідування «справи Стерненка» давно перейшло із суто юридичної площини в політично-інформаційну. Тому, враховуючи суспільний резонанс, Служба безпеки України наголошує, що неупереджено підходить до розслідування будь-яких злочинів та керується виключно нормами законодавства», – заявили в СБУ.

За даними слідства, нападники на Стерненка «мали на меті залякати й нанести йому тілесні ушкодження».

«Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою – завдавав удари ножем. Як наслідок, О.Ісайкул отримав різану рану передньої черевної стінки, а І.Кузнецов – проникаюче колото-різане поранення живота. Зазначаємо, що такі дії С. Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона. Однак його подальші дії ставлять під сумнів вищезазначену версію. Оскільки І.Кузнецов втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим – його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удар ножем у серце, який і призвів до смерті», – додали в СБУ.