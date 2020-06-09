СБУ не вручила підозру Стерненку – адвокат

Служба безпеки України не вручила підозру активісту Сергію Стерненку, повідомив адвокат Віталій Коломієць у Facebook.

«Прийшли сьогодні під СБУ і поцілували клямку. Попри те, що ми нікого не кликали, але все ж під СБУ зібралося зо три десятки блогерів і журналістів. Дякую вам за небайдужість. Підозру знову не вручили, можливо, у СБУ все ж таки вирішили прислухатися до здорового глузду і букви закону про належне повідомлення особи про таку важливу процесуальну дію», – заявив Коломієць.

Він припускає, що слідчі могли взяти час і поміняти текст повідомлення про підозру.

«Бо в попередньому варіанті «умисність» заподіяння смерті Кузнецову хотіли обґрунтовувати, зокрема, тим, що Сергій спеціально для цього носив із собою «холодну зброю». Навіть підігнали експертизу для цих потреб. Хоча, як бачите, цей та подібні ножі вільно продаються в усіх зброярських мережах і в інтернет-магазинах», – додав Коломієць.

Сам Стерненко припустив, що йому паралельно інкримінують статтю 263 Кримінального кодексу України.

«Слідчий викликав повісткою, а сам сховався і не вийшов. Паралельно ще й мені шиють статтю 263 – носіння холодної зброї за побутовий ніж, який в Україні є у вільному продажі та який не є холодною зброєю», – зазначив Стерненко.

7 червня він заявив, що йому підготували підозру через самозахист.