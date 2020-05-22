Стерненко заявив, що Офіс прокурора не дозволив йому ознайомитися зі своєю справою

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що Офіс прокурора не надав йому доступ до матеріалів справи, у якій він є потерпілим. Відповідну заяву Стерненко оприлюднив 22 травня.

Стерненко нагадав, що після візиту до будівлі Служби безпеки України обіцяв влаштувати пресконцференцію після того, як ознайомиться з матеріалами провадження про останній напад на нього.

«Вчора я отримав лист із постановою, якою прокурор Бозовуляк (той самий ручний прокурор Венедіктової, якого нещодавно призначили в моєму провадженні старшим групи прокурорів) абсолютно невмотивовано (без будь-якого обгрунтування) відмовив мені як потерпілому в ознайомленні з матеріалами», – заявив активіст.

Крім того, Стерненко повідомив, що в повідомленнях про підозру учасникам нападу не вказано частину поранень, які отримав він сам і один з нападників Іван Кузнецов, який зрештою помер.

«Прокурор Бозовуляк зараз фабрикує проти мене обвинувачення і хоче вписати у повідомлення мені про підозру вигадану Портновим та Аваковим версію про те, що я нібито напав на свого нападника і що нібито я сам собі (!) розрізав руку спеціально», – вважає активіст.

Стерненко додав, що напередодні подав до суду заяву про відвід прокурора.

Раніше Служба безпеки України підтвердила на запит Радіо Свобода, що висунула підозру учасникам нападу на Стерненка Івану Кузнецову та Андрію Ісайкулу у хуліганстві.

Офіс генерального прокурора наразі не коментував заяву активіста.