Стерненко після візиту до СБУ: я – потерпілий, а не підозрюваний

Одеський активіст Сергій Стерненко після візиту до київського управління Служби безпеки України повідомив, що він – потерпілий, а не підозрюваний у справі про напад на нього.

«Друзі, можете привітати. Я – потерпілий, а не підозрюваний… Ось у моїх руках три повістки про виклик. Знаєте, для чого мене засипали повістками? Офіційна версія: для того, щоб ознайомити мені з матеріалами справи. Насправді я переконаний, що плани в них були сьогодні зовсім інші», – сказав Стерненко учасникам акції біля будинку СБУ.

Він наголосив, що під час нападу на нього вдався до самооборони і послався на частину 5 статті 36 Кримінального кодексу України, яка гарантує звільнення від кримінальної відповідальності у випадку «застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб… незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає».

25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер.

Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня 2018 року в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко.

Перший напад стався 7 лютого того ж року, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.